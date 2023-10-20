Українців закликають «запасатися товарами» через війну в Ізраїлі – це нова ворожа ІПСО

Українців закликають «запасатися товарами» через «зростання цін» у зв’язку із війною на Близькому Сході. Це – нова ворожа ІПСО, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає НСН.

Центр стратегічних комунікацій зафіксував нову інформаційно-психологічну операцію ворога у соцмережі X (колишній Twitter).

Кремлівські боти намагаються посіяти паніку в Україні, маніпулюючи війною в Ізраїлі. Так, низка акаунтів почали публікувати один і той же текст із відео: «Через війну на Близькому Сході ціни на багато товарів взлетять. Українці, запасайтеся, поки ще є чим і за прийнятною ціною».

Боти стверджують, що попереду нова вартість газу, електроенергії, тепла і гарячої води. Пом’якшити удар могли б субсидії, але на всіх їх, мовляв, не вистачить.

Українців закликають «запасатися товарами» – це нова ворожа ІПСО

Поширенням таких наративів росіяни намагаються спровокувати українців до спустошення магазинних полиць і недовіри до влади. Насправді ж війна в Ізраїлі не вплине на подорожчання продуктів в Україні.

А що дійсно може подорожчати?

Найближчим часом можуть зрости ціни на овочі, фрукти та молочну продукцію, але це – сезонна історія, адже під час холодів ці продукти потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах.

Попри прогнозоване зростання цін, все-таки вартість більшості продуктів восени 2023 року нижча, ніж у минулому році. Тож причин для паніки немає.

Інші наративи ІПСО

Боти, які нагнітають паніку щодо цін, також поширюють панічні повідомлення про те, що «доля України – на волосині», «надії України на крупний прорив у контрнаступі згасли», а «Захід втомився від фінансування війни в Україні». Тобто на всю відпрацьовують наративи кремлівської пропаганди.

То ж вкотре нагадуємо: не довіряйте тому, що поширюють підозрілі сторінки в соцмережах, та стежте за офіційними джерелами інформації – йдеться у повідомленні

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