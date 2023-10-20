5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
CуспільствоSocВійна

Українців закликають «запасатися товарами» через війну в Ізраїлі – це нова ворожа ІПСО

Адмін сайту
Українців закликають «запасатися товарами» через війну в Ізраїлі – це нова ворожа ІПСО
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Українців закликають «запасатися товарами» через «зростання цін» у зв’язку із війною на Близькому Сході. Це – нова ворожа ІПСО, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає НСН.

Центр стратегічних комунікацій зафіксував нову інформаційно-психологічну операцію ворога у соцмережі X (колишній Twitter).

Кремлівські боти намагаються посіяти паніку в Україні, маніпулюючи війною в Ізраїлі. Так, низка акаунтів почали публікувати один і той же текст із відео: «Через війну на Близькому Сході ціни на багато товарів взлетять. Українці, запасайтеся, поки ще є чим і за прийнятною ціною».

Боти стверджують, що попереду нова вартість газу, електроенергії, тепла і гарячої води. Пом’якшити удар могли б субсидії, але на всіх їх, мовляв, не вистачить.

Українців закликають «запасатися товарами» – це нова ворожа ІПСО

photo 2023 10 20 19 50 17 (2)

photo 2023 10 20 19 50 17

photo 2023 10 20 19 50 18 (2)

photo 2023 10 20 19 50 18

Поширенням таких наративів росіяни намагаються спровокувати українців до спустошення магазинних полиць і недовіри до влади. Насправді ж війна в Ізраїлі не вплине на подорожчання продуктів в Україні.

А що дійсно може подорожчати?

Найближчим часом можуть зрости ціни на овочі, фрукти та молочну продукцію, але це – сезонна історія, адже під час холодів ці продукти потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах.

Попри прогнозоване зростання цін, все-таки вартість більшості продуктів восени 2023 року нижча, ніж у минулому році. Тож причин для паніки немає.

Інші наративи ІПСО

Боти, які нагнітають паніку щодо цін, також поширюють панічні повідомлення про те, що «доля України – на волосині», «надії України на крупний прорив у контрнаступі згасли», а «Захід втомився від фінансування війни в Україні». Тобто на всю відпрацьовують наративи кремлівської пропаганди.

photo 2023 10 20 19 50 18 (3)

photo 2023 10 20 19 50 19 (2)

photo 2023 10 20 19 50 19 (3)

photo 2023 10 20 19 50 19

photo 2023 10 20 19 50 20

То ж вкотре нагадуємо: не довіряйте тому, що поширюють підозрілі сторінки в соцмережах, та стежте за офіційними джерелами інформації – йдеться у повідомленні

Ще новини України і світу: 81-річне подружжя українських вчених розстріляли в Ізраїлі бойовики ХАМАС

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×