Українці стали ще менше довіряти телемарафону – опитування

Серед українців знижується довіра до національного телемарафону єдиних новин. Станом на зараз вона впала до 43%. В той же час до 38% зросла частка тих, хто не довіряє таким новинам. Ще 19% респондентів не можуть визначитися зі своїм ставленням до марафону. Про це свідчать результати нового соціологічного опитування, проведеного Київськім міжнародним інститутом соціології (КМІС). Передає НСН.

Українці стали ще менше довіряти телемарафону

Згідно з даними соціологів, продовжується тренд на зниження суспільної довіри до телемарафону. З травня 2022 року по жовтень 2023-го частка тих, хто продовжує вірити єдиним новинам, впала з 69% до 48%. В грудні-місяці ж лише 43% продовжують довіряти марафону.

При цьому до 38% зросла частка тих, хто не вірить єдиним новинам. 19% так і не змогли визначитися зі своєю оцінкою.

“Станом на зараз баланс довіри-недовіри залишається позитивним (тобто більше тих, хто йому довіряє, ніж не довіряє). Важливо зазначити, що хоча ті, хто не довіряє Володимиру Зеленському, значно більш критичні до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє Зеленському телемарафону довіряють 52% (не довіряють – 29%, не визначилися – 19%)”, – йдеться в дослідженні.

В самому КМІС також коментують дані опитування. Виконавчий директор інституту Антон Грушевський каже, що після повномасштабного російського вторгнення “ландшафт споживання інформації” в Україні “радикально змінився”. Зараз телебачення дивиться меншість населення країни – вперше в історії.

“Крім цього, зараз загалом значно знизилася довіра до українських ЗМІ (між груднем 2022 року і груднем 2023 року – з 57% до 29%), тобто є загальна проблема з довірою ЗМІ (а не лише телемарафону)… Показники довіри до телемарафону хоч і знизилися, але ще багато людей довіряють йому… При нинішніх показниках довіри зберігається оптимальна можливість для менш проблемної трансформації телемарафону в інший формат, який буде більше відповідати інформаційним потребам поточної ситуації”, – зазначив Грушевський.

Раніше ми писали: Скільки українців довіряють Зеленському і як змінився рівень довіри за три роки