Український депутат перейшов на бік росії: його майно заарештували

Суд заарештував майно депутата Херсонської обласної ради на понад 640 млн гривень. Він перейшов на бік РФ і вступив у партію диктатора володимира путіна. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає НСН.

Український депутат перейшов на бік росії

Під час тимчасової окупації Херсонської області підозрюваний пішов на співпрацю з ворогом. Він перереєстрував у фіскальних органах РФ українське державне підприємство, що спеціалізується на розведенні риб, а також підконтрольні йому підприємства в галузі сільського та паливного бізнесу.

Таким чином підозрюваний здійснював господарську діяльність, забезпечуючи надходження податків до бюджету країни-агресора.

На території підконтрольних підприємств фігурант розмістив особовий склад збройних формувань РФ, забезпечував усім необхідним, підтримуючи їхню боєздатність.

Крім того, у вересні 2023 року він обрався “депутатом” від політичної партії країни-агресора “Єдина росія” до так званої “Державної думи Херсонської області”, створеної на тимчасово окупованій території регіону.

Що потрапило під арешт

За клопотанням прокурора, накладено арешт на майно, яке належить депутату Херсонської обласної ради, підозрюваному в державній зраді та колабораційній діяльності.

Загальна вартість арештованого – понад 640 мільйонів гривень. Йдеться про:

корпоративні права у 12 агрофірмах і підприємствах, що належать їм;

земельні ділянки загальною площею 2.5 тисяч гектарів;

тепличний комплекс;

автозаправний комплекс;

понад 30 об’єктів нерухомого майна;

транспортні засоби;

мисливські рушниці;

карабін;

банківські рахунки.

Наразі вживаються заходи щодо передачі арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.

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