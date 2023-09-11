Українка, яка перебувала у російському полоні, пережила два серцевих напади. А все тому, що окупаційні війська змусили дивитися, як катують її сина. Про кричущий випадок розповіла Еліс Джилл Едвардс, спеціальна доповідачка ООН з питань катувань та інших форм жорстокого, нелюдського поводження, покарання чи дій, які принижують людську гідність. Повідомляє 24 канал, передає НСН.

Українку змушували дивитись як катують її сина у російському полоні

Доповідачка повідомила, що жінка була готова підписати будь-який документ, аби припинити знущання, але її утримували під вартою ще 300 днів після підписання такого “зізнання”.

Еліс Джилл Едвардс підкреслила, що російські тортури під час війни проти України не були рідкісним або випадковим явищем. Вона зазначила, що вони, швидше за все, були організовані в рамках державної політики Росії з метою залякування, вселення страху, покарання та отримання інформації і зізнань.

Обсяг достовірних заяв про катування та інші акти нелюдського поводження, які вчиняються проти цивільних осіб і військовополонених російськими органами влади […] продовжує постійно розростатись,

– наголосила Еліс.

Хто має нести відповідальність за катування українців

За словами Едвардс, особи на найвищому рівні в країні-агресорі повинні понести відповідальність за ці тортури. Вищевказані тортури класифікуються як катування та інші види нелюдського поводження, які заборонені “у будь-який час і за будь-яких обставин відповідно до міжнародного права в галузі прав людини та гуманітарного права”.

Вона констатувала, що вся система російських тортур має “певну структуру”: хтось це контролює, хтось реалізовує, а хтось проводить допити й має свою роль у цьому.

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