Україна покращила позиції в світовому рейтингу корупції: яке місце вона посідає

У 2023 році Україна зайняла 104-те місце серед 180 країн у Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index – CPI), отримавши 36 балів із 100 можливих. Про це повідомили в сервісі Transparency, передає НСН.

Україна покращила позиції в світовому рейтингу корупції

Результати оцінки України у 2023 році, так само як і у попередньому році, були визначені на основі восьми досліджень, які враховували період з лютого 2021 року по вересень 2023 року.

У трьох з них (Індекс трансформації Фонду Бертельсманна за 2024 рік, Опитування думки менеджерів від Світового економічного форуму за 2023 рік, Варіації демократії за 2023 рік) спостерігалося значуще підвищення показника для України. У ще одному дослідженні (Міжнародний огляд ризиків по країнах групи PRS за 2023 рік) спостерігалося невелике зменшення балів. У чотирьох інших дослідженнях показники залишалися незмінними.

Зокрема, дослідження Індексу трансформації Фонду Бертельсманна за 2024 рік, за яким Україна додала 12 балів, проводилося з лютого 2021 року по січень 2023 року й охопило думки 280 експертів з усього світу.

“Вони, зокрема, оцінювали, наскільки переслідують чи карають посадовців, які зловживають владою. Тож можемо говорити, що корупційні скандали, свідками яких ми стали до січня 2023-го року включно, відобразились у цьому дослідженні”, – йдеться в повідомленні.

Щодо опитування думки менеджерів від Світового економічного форуму за 2023 рік, за яким Україна додала 8 балів, то керівники бізнесу відповідали на запитання про поширеність потрапляння бюджетних коштів до окремих компаній чи осіб внаслідок корупції.

Експерти прийшли до висновку, що успіхом у цьому дослідженні сприяло те, що, незважаючи на тривалу війну, більшість публічних закупівель, фінансована з бюджету, проводиться через тендерні процедури у системі Prozorro.

Над дослідженням Варіації демократії за 2023 рік, що проводилось протягом всього 2022 року, і за яким Україна додала 5 балів, працюють 4000 експертів з різних країн. До СРІ включаються показники корупції в публічному секторі, зокрема, у виконавчій, судовій та законодавчій владі.

Тож, на думку фахівців, на кінцевому результаті позитивно відбився процес ухвалення Державної антикорупційної програми (ДАП) на основі прийнятої раніше Антикорупційної стратегії.

Водночас Міжнародний огляд ризиків по країнах групи PRS за 2023 рік, за яким Україна втратила 2 бали, оцінює корупцію в межах політичної системи.

В цьому дослідженні серед ризиків аналітики зазначають таємне фінансування партій. Відповідно, на цьому показнику не відобразилося відновлення звітування політичних партій для перевірки НАЗК, що після майже 4-річної перерви набрало чинності місяць тому.

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