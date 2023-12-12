Україна побила вже два рекорди споживання електроенергії – Шмигаль

Протягом останніх днів, а саме 7 та 11 грудня, Україна побила два рекорди споживання електроенергії за опалювальний сезон. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає НСН.

Україна побила вже два рекорди споживання електроенергії

Він підкреслив, що Україна увійшла в стійкий зимовий температурний режим, це означає, що навантаження на нашу енергетичну систему зросло.

“І водночас ворог намагається завдати українській енергетиці якнайбільшої шкоди. В енергомережі з’являється дефіцит потужності, який змушені компенсувати залученням аварійної допомоги від наших сусідів. На жаль, ми вже побили два рекорди споживання за опалювальний сезон. Найвищими показники були 7 та 11 грудня”, – заявив очільник уряду.

Шмигаль наголосив, що сьогодні кожен українець може зробити свій внесок у нашу енергетичну стійкість, для цього достатньо заощаджувати електроенергію, особливо в пікові вечірні та ранкові години.

За його словами, розумне споживання допоможе збалансувати енергосистему та уникнути планових вимкнень.

“Наша солідарність минулої зими зірвала наміри росіян занурити Україну в темряву. Переконаний, що зможемо повторити цю перемогу й цього року”, – зазначив прем’єр.

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