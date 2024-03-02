Україна надала аварійну допомогу польській енергосистемі – Міненерго

Попри зростання напруги на кордоні з Польщею, Україна надала аварійну допомогу польській енергосистемі. Про це розповіли в Міненерго, передає НСН.

Україна надала аварійну допомогу польській енергосистемі

Польща запросила аварійну допомогу у п’ятницю, 1 березня. Україна надала сусідці електроенергію з 10:00 до 12:00 та з 13:00 до 17:00. Як зазначили в Міненерго, Україна зараз в резерві містить 14 одиниць генеруючого обладнання теплових електростанцій, серед яких 11 блоків і 3 корпуси генеруючого обладнання ТЕС і ТЕЦ. Вони застосовуються тільки у випадку, якщо в цьому є необхідність.

Крім того, енергетики планують на добу комерційний експорт та імпорт. Так, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії — 153 МВт год, а також експорт не тільки до Польщі, але й до Словаччини, Румунії, Молдови та Угорщини — до 8779 МВт год.

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