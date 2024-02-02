Чи зарахують українським учням оцінки закордонних шкіл – названо умову

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на офіційному сайті розповіло, чи зарахують українським учням оцінки закордонних шкіл. Передає НСН.

Чи зарахують українським учням оцінки закордонних шкіл

Один з представників освітнього відомства наголосив, що всі отримані учнями оцінки в іноземній школі будуть враховані на підставі наданих документів. Для цього слід пред’явити витяг оцінок, отриманих за кордоном, а також довідку про систему оцінювання, якою країна, де проживали діти, користується.

Виключення становить українознавчий компонент, який учні можуть вивчати дистанційно в визначених закладах освіти або ж на базі Міжнародної української школи. Зокрема, йдеться про предмети українська мова та література, історія України, основи правознавства, географія, громадянська освіта, захист України та “Я досліджую світ”.

Таким чином МОН прагне, аби діти уникали подвійного навантаження від навчання у двох школах – українській та закордонній.

Раніше ми писали: Чи можуть школярі і вчителі на перервах розмовляти російською: відповідь мовного омбудсмена