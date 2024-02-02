Чи можуть школярі і вчителі на перервах розмовляти російською: відповідь мовного омбудсмена

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, що звернувся до Міністерства освіти України для отримання пояснень щодо того, як слід визначати “мову освітнього процесу”. Міністерство надало відповідні рекомендації. Передає НСН.

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Міністерство освіти підтвердило, що як уроки, так і перерви, спілкування в їдальнях, гуртках, під час занять спортом, проведення виховних заходів, а також батьківські збори – усе це вважається частиною освітнього процесу. Отже, взаємодія протягом цього періоду повинна відбуватися мовою українською.

“Освітній процес відбувається не лише на уроках, тому вчителі у школі мають спілкуватися державною мовою, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють удома. Школа є архітектором нашого майбутнього. Тому заклади освіти – не місце для подвійних стандартів чи будь-яких мовних спекуляцій”, – наголосив Кремінь.

Але додав, що з особливою увагою треба ставитися до дітей, які стали вимушеними переселенцями. Мовний омбудсмен вважає, що, якщо батьки спілкуються недержавною вдома, дитині може бути складно в школі. І зазначає, що кожен регіон України має свої діалектизми. Тож не варто допускати цькування на мовному ґрунті.

Уповноважений також зазначив, що взорується на педагогів, які своїм прагненням до самонавчання та вдосконалення професійності є прикладом для учнів та їх батьків.

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