У ЗСУ розповіли, кому не видаватимуть повістки на вулицях: деталі

Співробітники територіальних центрів комплектування не виписуватимуть повістку у громадських місцях, якщо громадянин має при собі облікові документи. Про це повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону, передає НСН.

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Він наголосив, що повістки можуть виписувати на блокпостах, а також в інших громадських місцях.

“Якщо у вас є при собі документи і військово-обліковий документ, то до вас питань не буде. Це більше стосується тих, хто уникає постановки на військовий облік”, – пояснив Володимир Фітьо.

За його словами, перша повістка не означає відправлення на фронт, – йдеться про уточнення облікових даних. Після цього чоловік проходите медичний огляд.

“Якщо немає підстав для відстрочки, ваша професія зараз затребувана, то виписується друга повістка, за якою вас відправляють до навчального центру”, – каже Фітьо.

Навчання триває щонайменше місяць, потім відведено два тижні на злагодження підрозділу, розповів представник ЗСУ.

“Якщо професія складніша, то навчання може тривати два-три місяці, в тому числі й за кордоном. Після цього тільки ви вирушаєте до військової частини. Перша повістка – це не відправлення на війну”, – заявив він.

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