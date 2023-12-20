У ЗСУ зробили важливу заяву щодо мобілізації жінок: деталі

На даний момент в ЗСУ є багато професій для жінок, проте мобілізують їх тільки за особистим бажанням. Жінки-медики завжди були військовозобов’язаними. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає НСН.

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Він пояснив, що росіяни намагалися розхитати тему мобілізації жінок.

“Насправді все набагато простіше. Жінки-медики завжди були військовозобов’язаними. Після закінчення свого вузу вони знали, що вони військовозобов’язані і повинні були стати на військовий облік в свої ТЦК і СП”, — пояснив Фітьо.

За його словами, був період, коли знищувалася система військового обліку. Тому деякі медики не стали на військовий облік.

“Зараз же немає таких проблем взагалі, тому що наші жінки-медики просто телефонують у свій ТЦК і СП, домовляються, коли їм можна прийти, проходять медичний огляд, надають необхідний перелік документів, стають на військовий облік і продовжують займатися своєю роботою. Ажіотажу ніякого не було, жінок в армію ми не мобілізуємо. Як показує практика, російська пропаганда тут програла повністю”, — пояснив Фітьо.

Він додав, що необхідно користуватися виключно офіційними джерелами інформації для того, щоб не потрапляти на “фейки”.

“Хто хоче приєднатися до Збройних Сил України серед жінок — це можна зробити самостійно, можна звернутися і за мобілізацією, якщо професія затребувана. У нас в армії є жінки-артилеристи, є жінки-пілоти в армійській авіації. Тобто професій для жінок в Силах оборони багато, але це виключно за власним бажанням”, — резюмував Володимир Фітьо.

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