У Польщі анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною: деталі

Польські перевізники анонсували нову блокаду кордону з Україною. Акція розпочнеться завтра, 18 грудня, о 15:00. Про це повідомляє RMF 24, передає НСН.
У Польщі анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною
Наразі на пункті пропуску “Ягодин-Дорохуськ” зафіксовано чергу з понад 2 тисяч українських вантажівок.
“Пропускна спроможність пункту пропуску становить близько 650 тир на день. Тож неважко підрахувати, що в черзі застрягне приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попередньої акції протесту”, — йдеться в повідомленні.
Один із лідерів протесту Павел Озігала заявив, що блокада кордону може тривати до 8 березня.
Що вимагають перевізники з Польщі:
- запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення товарів, за винятком гуманітарної допомоги та речей для української армії;
- призупинення дії ліцензій для компаній, створених після початку війни в Україні, та їх перевірка;
- також є пропозиція ліквідувати т. зв електронну чергу з українського боку.
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