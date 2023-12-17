У Польщі анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною: деталі

Польські перевізники анонсували нову блокаду кордону з Україною. Акція розпочнеться завтра, 18 грудня, о 15:00. Про це повідомляє RMF 24, передає НСН.

У Польщі анонсували нову акцію протесту на кордоні з Україною

Наразі на пункті пропуску “Ягодин-Дорохуськ” зафіксовано чергу з понад 2 тисяч українських вантажівок.

“Пропускна спроможність пункту пропуску становить близько 650 тир на день. Тож неважко підрахувати, що в черзі застрягне приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попередньої акції протесту”, — йдеться в повідомленні.

Один із лідерів протесту Павел Озігала заявив, що блокада кордону може тривати до 8 березня.

Що вимагають перевізники з Польщі:

запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення товарів, за винятком гуманітарної допомоги та речей для української армії;

призупинення дії ліцензій для компаній, створених після початку війни в Україні, та їх перевірка;

також є пропозиція ліквідувати т. зв електронну чергу з українського боку.

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