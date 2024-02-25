У Німеччині обіцяють підтримку України у конфлікті з Польщею – подробиці

Німеччина надає підтримку Україні у всіх аспектах: не тільки в сфері оборони, а й у гуманітарній та сільськогосподарській. Це особливо стосується торговельного спору на українсько-польському кордоні.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомила очільниця німецького МЗС Анналена Бербок. Пише Новини.LIVE, передає НСН.

У Німеччині обіцяють підтримку України у конфлікті з Польщею

Бербок висловила глибоку занепокоєність щодо ситуації на українсько-польському кордоні. Вона зазначила, що польсько-українські відносини є важливими для Європи.

“Польща належить до найбільших прихильників України, тому треба уважно стежити за тим, аби уряди цих країн не роз’єднувалися. Треба уважно дивитися, хто стоїть на кордоні, хто блокує”, — сказала Бербок.

Голод як зброя

Вона також звернула увагу на те, що голод використовують як зброю проти України. Міністерка засудила дії польських перевізників, які викидають зерно на дорогу.

“Коли я бачу маленьке горнятко зерна в Одеському порту, необхідне для людей, хочу зауважити, що означає – викидати зерно на дорогу… Тому польським і українським колегам я хочу побажати, щоб це професійно обговорювалося”, — додала вона.

Бербок закликала до діалогу між Україною та Польщею, а також до втручання Європейського Союзу, щоб врегулювати торговельний спір. Вона підкреслила, що Німеччина залишається солідарною з Україною і готова надати їй будь-яку необхідну підтримку.

Реакція українського МЗС

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що європейська сільськогосподарська політика зараз під загрозою і викликана трьома факторами: економічними труднощами фермерів, маніпуляціями з боку російських спецслужб та провокаціями.

“Це викликано цілим комплексом економічних проблем, і Україна не є найбільшою проблемою у цій кризі. Друге – це використання цих проблем російськими спецслужбами й пропагандою для спрямування гніву на Україну. Ми й польська сторона бачимо, що росія розкручує цей сегмент. Ну і третє — це провокації, які загострюють ситуацію”, — сказав Дмитро Кулеба.

Він додав, що якби не було провокацій з розсипання українського зерна і виступів з закликами до путіна, то ці проблеми з Польщею можна було б спокійніше вирішити.

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