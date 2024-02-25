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Політика

У Німеччині обіцяють підтримку України у конфлікті з Польщею – подробиці

Німеччині обіцяють підтримку

Німеччина надає підтримку Україні у всіх аспектах: не тільки в сфері оборони, а й у гуманітарній та сільськогосподарській. Це особливо стосується торговельного спору на українсько-польському кордоні.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомила очільниця німецького МЗС Анналена Бербок. Пише Новини.LIVE, передає НСН.

У Німеччині обіцяють підтримку України у конфлікті з Польщею

Бербок висловила глибоку занепокоєність щодо ситуації на українсько-польському кордоні. Вона зазначила, що польсько-українські відносини є важливими для Європи.

“Польща належить до найбільших прихильників України, тому треба уважно стежити за тим, аби уряди цих країн не роз’єднувалися. Треба уважно дивитися, хто стоїть на кордоні, хто блокує”, — сказала Бербок.

Німеччині обіцяють підтримку

Голод як зброя

Вона також звернула увагу на те, що голод використовують як зброю проти України. Міністерка засудила дії польських перевізників, які викидають зерно на дорогу.

“Коли я бачу маленьке горнятко зерна в Одеському порту, необхідне для людей, хочу зауважити, що означає – викидати зерно на дорогу… Тому польським і українським колегам я хочу побажати, щоб це професійно обговорювалося”, — додала вона.

Бербок закликала до діалогу між Україною та Польщею, а також до втручання Європейського Союзу, щоб врегулювати торговельний спір. Вона підкреслила, що Німеччина залишається солідарною з Україною і готова надати їй будь-яку необхідну підтримку.

Реакція українського МЗС

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що європейська сільськогосподарська політика зараз під загрозою і викликана трьома факторами: економічними труднощами фермерів, маніпуляціями з боку російських спецслужб та провокаціями.

“Це викликано цілим комплексом економічних проблем, і Україна не є найбільшою проблемою у цій кризі. Друге – це використання цих проблем російськими спецслужбами й пропагандою для спрямування гніву на Україну. Ми й польська сторона бачимо, що росія розкручує цей сегмент. Ну і третє — це провокації, які загострюють ситуацію”, — сказав Дмитро Кулеба.

Він додав, що якби не було провокацій з розсипання українського зерна і виступів з закликами до путіна, то ці проблеми з Польщею можна було б спокійніше вирішити.

Німеччині обіцяють підтримку

Раніше ми писали: Поляки знову висипали українське зерно: при цьому радісно співали, і перекрили залізницю (відео)

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