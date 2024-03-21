У Києві постраждало виробництво хліба через атаку РФ: які загальні збитки

У четвер, 21 березня, внаслідок ворожої атаки, у Києві постраждало кілька підприємств харчової промисловості. В тому числі, постраждало виробництво хліба.

Про це повідомила пресслужба компанії “Столичний млин” у коментарі “Інтерфакс-Україна”, передає НСН.

Внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю постраждали да підприємства харчової промисловості, включаючи ТОВ “Столичний млин” та ТОВ “Київтранслогістик”. Ці підприємства є важливими постачальниками сировини та здійснюють транспортування для стратегічних виробничих підприємств, включаючи провідного постачальника хліба у Києві та Київській області — ПрАТ “Київхліб”.

Повідомляється, що були уражені комплекс елеватора, а також територія, будівлі та понад 50 одиниць автотранспорту.

“Наразі збитки оцінюються щонайменше у 40 млн грн. Остаточно суму збитків можна буде оцінити за результатами роботи спеціальної комісії. На щастя, постраждалих серед працівників компанії немає”, — зазначили в пресслужбі.

Наразі проводяться роботи з усунення наслідків атаки, в яких беруть участь міські служби порятунку та комунальних служб. Виробництво тимчасово призупинено.

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