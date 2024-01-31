У тимчасово окупованому Криму знову жаліються на вибухи. Свідки припускають, що це пов’язано з діяльністю систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ, передає НСН.

У Криму знову вибухи: щось палає та працює ППО

Як раніше повідомлялось, близько о 15:50 вибухи чули в районі міст Севастополь та Саки. Зокрема очевидці стверджували про вибухи у Гвардійському та стрілянину у Феодосії.

Перед цим, окупаційна “влада” оголосила повітряну тривогу в Севастополі, і пізніше почали поширюватися кадри з запуском ракет та підняттям авіації.

Повторні вибухи

Близько 16:43, за інформацією “Кримського вітру”, очевидці повідомили про сильні вибухи у Севастополі та Сакському районі. Зокрема з’явились кадри диму в небі над селище Гвардійське Сімферопольського району.

Пізніше вибухи почули також у Щолкіному на Керченському півострові, а на північній частині Севастополя щось горіло.

О 16:56 терористи підняли авіацію в небо, аби “врятувати її від ударів по аеродромах”.

Пожежа у Північній частині

Орієнтовано пожежа в районі аеродрому Бельбек. Виїхало багато пожежних машин.

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