У Кабміні пояснили, чому скасували мораторій на стягнення боргів за комуналку

Наприкінці грудня 2023 року Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення споживачів житлово-комунальних послуг у разі заборгованості, крім прифронтових територій. Це рішення ухвалено через те, що деякі люди почали зловживати можливістю не платити за комуналку.

Про це заявив очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону Єдині новини, передає НСН.

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За словами міністра енергетики, деякі побутові, так і не побутові споживачі почали використовувати цю заборону для того, щоб взагалі не платити за комуналку. Він підкреслив, що мешканці прифронтових територій України сплачують більше коштів за житлово-комунальні послуги, ніж інші регіони

“Це нечесно. Особливо це нечесно, коли я дивлюся, що прифронтові регіони, що платять більше ніж області, які не дотичні до безпосередніх бойових дій. Я вважаю, це як мінімум не справедливо”, — сказав Галущенко.

Міністр також додав, що від надходження коштів за спожиту електроенергію залежить якість і швидкість відновлення електропостачання після негоди. Проте, за його словами, скасування заборони на відключення боржників не означає, що постачальники почнуть всіх відключати.

“Це як мінімум має покращити платіжну дисципліну особливо коли мова йде про те, коли не можна пояснити коли це просто ти зловживаєш тим, що є можливість не платити”, — підкреслив Герман Галущенко.

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За словами експертів, мораторій на накладання штрафів та нарахування пені за несплату ніколи не звільняв українців від сплати за комунальні послуги. До 30 грудня 2023 року структури, які надавали комунальні послуги, не нараховували пеню та не накладали штрафних санкцій за несплату. Тобто обовʼязок сплачувати за комунальні послуги був завжди і його ніхто не скасовував, а нарахування штрафних санкцій не відбувалося.

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