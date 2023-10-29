У Дніпрі затримали військового через втомлений вигляд та “євробляху”: деталі

У Дніпрі поліцейські зупинили машину з військовим – білоруським добровольцем спецпідрозділу ЗСУ Андрієм Безсмертним. Правоохоронцям здався підозрілим його втомлений вигляд. Ситуація закінчилася скандалом. Про це військовий повідомив у своєму Instagram, передає НСН.

У Дніпрі затримали військового через втомлений вигляд та “євробляху”

Безсмертний розповів, що він їхав із важкого бойового завдання зі сходу України. Захисник і його побратими проїжджали Дніпро, як раптом у них зламалася машина. Безсмертний завіз авто на СТО, а сам пересів на інше. На заміну він узяв машину із європейськими номерами, які називають “євробляхами”.

За словами Безсмертного, він вже їхав до побратимів, але буквально за 500 метрів до місця зустрічі його зупинили поліцейські.

“Я дав документи, військовий квиток, запитав, що трапилося?! На що нахабне «мусорьонок» (Піжук Антон) почав розповідати що машина на “бляхах”. “Бляхах”? У нас усі машини на “бляхах”, і? Таке бачу вперше. Потім йому не сподобався мій стан”, – стверджує військовий.

Поліція влаштувала перевірку

За словами Безсмертного, після цього поліцейський запитував, чи вживав він заборонені речовини. Військовий відповів, що чистий, а виглядає втомленим лише через те, що не міг нормально спати вже три доби.

“Після цього «перевернули» всю машину. Навіть у бардачок залізли. Перевірили зброю. Після чого сказали, що нам треба проїхати на огляд. Обшук, і ось мене везуть у диспансер. Дорога оформлення, алкотестер, звісно ж, по нулях, і аналіз сечі”, – розповів Безсмертний.

Поліція відмовилася підвезти військового

Далі Безсмертний вирушив до авто правоохоронців. Він хотів, щоб поліція довезла його до місця, де його зупинила, адже там була його машина. Проте почув відмову, його вигнали з авто.

“Я підійшов до машини співробітників, що стоїть поруч, сказав, що військовий, і люб’язно попросив підвезти до авто, зовсім поруч. На що співробітник вискочив з авто з криками, що він не таксі”, – описав ситуацію військовий.

Чим усе закінчилося

Зрештою Безсмертний викликав таксі. У цей час до нього підійшов ще один поліцейський та запропонував його підвезти. Військовий відповів, що інший правоохоронець послав його “прогулятися ніжками”.

Доброволець усе ж доїхав до місця зустрічі з побратимами, проте вони чекали на нього півтори години. Безсмертний зазначив, що йому довелося доводити поліції, що виглядає як втомлений військовий, а не як “п’яниця та наркоман”.

“Опускаються руки щось робити, коли так ставляться до людей, військових. “Мораль цієї байки така”, що поділ і ненависть між військовими та поліцейськими сіють якраз поліцейські, які розпалюють ненависть своїми вчинками. Ані гідності, ані честі, ані совісті у подібних співробітників!”, – резюмував військовий.

Допис військового викликав бурхливий резонанс. У коментарях до нього інші захисники пишуть, що скандал із поліцейськими їх дуже розчарував. А інші українці намагаються підтримати військового та просять його не звертати увагу на подібні ситуації, адже вони лише засмучують.

Раніше ми писали: На Харківщині розробили машину для розмінування (відео)