Виконком міськради Дніпра пропонує створити групи розшуку та дільниці оповіщення військовозобов’язаних під час мобілізації в Україні.
Про це свідчить проєкт рішення виконкому міськради Дніпра від 12 січня, на який посилається Інформатор, передає НСН.
У Дніпрі хочуть створити групи з розшуку військовозобов’язаних та спеціальні дільниці для оповіщення
Так, владою запропоновано створити у місті спеціальні дільниці для оповіщення військовозобов’язаних і постачальників транспортних ресурсів і розгорнути їх в приміщеннях районних адміністрацій Дніпра.
Для роботи хочуть залучити представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
У міськраді також можуть створити групи розшуку військовозобов’язаних.
До структури дільниць оповіщення планують долучити:
- управління дільниці оповіщення;
- група оповіщення за домашніми адресами;
- група оповіщення за службовими адресами;
- група аналізу;
- група розшуку.
На керівників дільниць оповіщень накладаються наступні обов’язки:
- вживання заходів щодо комплектування та затвердження персонального складу груп дільниць оповіщення;
- залучення до роботи представників районних ТЦК та СП;
- визначення питання щодо проведення заходів оповіщення та інструкції, а також тривалості робочого дня.
Станом на 15 січня 2024 року рішення поки не набрало законної сили. Його має затвердити виконком міськради Дніпра.
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