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У Дніпрі хочуть створити групи з розшуку військовозобов’язаних та спеціальні дільниці для оповіщення

У Дніпрі хочуть створити групи з розшуку

Виконком міськради Дніпра пропонує створити групи розшуку та дільниці оповіщення військовозобов’язаних під час мобілізації в Україні.

Про це свідчить проєкт рішення виконкому міськради Дніпра від 12 січня, на який посилається Інформатор, передає НСН.

У Дніпрі хочуть створити групи з розшуку військовозобов’язаних та спеціальні дільниці для оповіщення

Так, владою запропоновано створити у місті спеціальні дільниці для оповіщення військовозобов’язаних і постачальників транспортних ресурсів і розгорнути їх в приміщеннях районних адміністрацій Дніпра.

У Дніпрі хочуть створити групи з розшуку

Для роботи хочуть залучити представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У міськраді також можуть створити групи розшуку військовозобов’язаних.

До структури дільниць оповіщення планують долучити:

  • управління дільниці оповіщення;
  • група оповіщення за домашніми адресами;
  • група оповіщення за службовими адресами;
  • група аналізу;
  • група розшуку.

На керівників дільниць оповіщень накладаються наступні обов’язки:

  • вживання заходів щодо комплектування та затвердження персонального складу груп дільниць оповіщення;
  • залучення до роботи представників районних ТЦК та СП;
  • визначення питання щодо проведення заходів оповіщення та інструкції, а також тривалості робочого дня.

У Дніпрі хочуть створити групи з розшуку

Станом на 15 січня 2024 року рішення поки не набрало законної сили. Його має затвердити виконком міськради Дніпра.

Раніше ми писали: Чи може Україна мобілізувати чоловіків, які виїхали за кордон: роз’яснення

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