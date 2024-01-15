Виконком міськради Дніпра пропонує створити групи розшуку та дільниці оповіщення військовозобов’язаних під час мобілізації в Україні.

Про це свідчить проєкт рішення виконкому міськради Дніпра від 12 січня, на який посилається Інформатор, передає НСН.

У Дніпрі хочуть створити групи з розшуку військовозобов’язаних та спеціальні дільниці для оповіщення

Так, владою запропоновано створити у місті спеціальні дільниці для оповіщення військовозобов’язаних і постачальників транспортних ресурсів і розгорнути їх в приміщеннях районних адміністрацій Дніпра.

Для роботи хочуть залучити представників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У міськраді також можуть створити групи розшуку військовозобов’язаних.

До структури дільниць оповіщення планують долучити:

управління дільниці оповіщення;

група оповіщення за домашніми адресами;

група оповіщення за службовими адресами;

група аналізу;

група розшуку.

На керівників дільниць оповіщень накладаються наступні обов’язки:

вживання заходів щодо комплектування та затвердження персонального складу груп дільниць оповіщення;

залучення до роботи представників районних ТЦК та СП;

визначення питання щодо проведення заходів оповіщення та інструкції, а також тривалості робочого дня.

Станом на 15 січня 2024 року рішення поки не набрало законної сили. Його має затвердити виконком міськради Дніпра.

Раніше ми писали: Чи може Україна мобілізувати чоловіків, які виїхали за кордон: роз’яснення