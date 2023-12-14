У Чорнобильському заповіднику помітили тварину, неприродну для цієї місцевості (фото)

У Чорнобильському заповіднику на Київщині помітили звіра, неприродного для цієї місцевості. Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник та оприлюднив фото милої тварини, передає НСН.

У Чорнобильському заповіднику помітили тварину, неприродну для цієї місцевості

У Заповіднику розповіли, що єнот уссурійський, або єнотоподібний собака належать до тих тварин, що залягають у зимову сплячку. Вони вистилають нору сухою травою та мохом, а восени активно харчуються, інколи приростаючи у вазі удвічі.

Проте сон в єнота уссурійського – неглибокий. Він може часто прокидатися, а під час відлиги навіть виходити на пошук їжі.

“Чому не спить тварина, яку сфотографували співробітники Заповідника? Цьому може бути декілька причин: хвороба, недостатній запас підшкірного жиру, втеча від сильнішого хижака”, – припустили співробітники Чорнобильського заповідника.

Єнот є мисливським видом ссавців. Чисельність виду в Україні становить близько 10 тисяч особин і має тенденцію до зростання. Однак слід пам’ятати, що єноти часто бувають заражені сказом, тому поводитись із ними слід обережно.

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