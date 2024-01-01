У Черкасах уродженець росії запустив салют в новорічну ніч: його вже карають (відео)

В Україні незважаючи на заборону феєрверків та салютів знайшлися і ті, хто вирішив знехтувати цим правилом. До них уже навідалися правоохоронці. Про це повідомляє пресслужба поліції, передає НСН.

У Черкасах уродженець росії запустив салют в новорічну ніч

За даними поліції, інцидент стався у Черкасах. Там чоловік вирішив відсвяткувати Новий рік салютом. Втім, на нього одразу почали скаржитися його сусіди і через короткий проміжок часу на місці подій вже перебували поліцейські.

Оглянувши камери відеоспостереження та опитавши свідків правоохоронці встановили, що до хуліганства причетний 38-річний уродженець росії, який з 2014 року проживає в Черкасах.

“Правопорушення задокументували належним чином та склали відповідні матеріали, які скерували до суду”, — йдеться у повідомленні.

Там також нагадали, що в умовах повномасштабної війни продаж та використання піротехніки заборонено.

Раніше ми писали: Нічна повітряна атака 1 січня рекордною кількістю шахедів: все, що відомо (фото)