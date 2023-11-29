Ціни на автогаз в Україні переписують щодня – експерт

Наразі в Україні ситуація з автогазом залишається патовою. Страйк польських перевізників, який блокує поставки пальногов країну, триває, а швидко переорієнтувати поставки неможливо. У зв’язку з цим ціни на автогаз на АЗС щоденно збільшуються. Передає НСН.

Ціни на автогаз в Україні переписують щодня

Про це розповів експерт з питань енергетики Леонід Косянчук у коментарі “Фокус”.

“Море у нас забрали (блокада росіян – Ред.), західний кордон заблокували, а залізницею багато не навозишся, бо є свої проблеми – зміна колісних пар та ін.”, – пояснив він.

При цьому ситуації, яка склалася з автогазом, можна було уникнути. Адже фактично з введенням нових вимог щодо розмитнення нафтопродуктів, ми власноруч перекрили інші шляхи поставок цього пального. “Молдову, Румунію, Болгарію ми самі заблокували зміною митних правил”, – вважає експерт.

Також ускладнили проходження митних процедур по скрапленому газу “під прапором боротьби з російським ресурсом”. “Але туди ж потрапляє ресурс зі США. Його не можуть розмитнити тижнями, адже пропан і бутан надходять окремо й отримати сертифікат походження виробника складно – там не розуміють, що ми від них хочемо, а з іншого – це просто ускладнена процедура.

Далі наші виробники виходять на аукціон, де ціни на близько дві грн вищі, ніж у роздріб. Тобто купувати скраплений газ на дві гривні дорожче, ніж продавати, немає сенсу”, – розповів Косянчук.

Вартість автомобільного газу наразі становить приблизно 36,61 грн. За добу ціна зросла на 7 копійок, свідчать дані Auto.ria.

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