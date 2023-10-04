Ціни на хліб підскочать до кінця року – думка експерта

На думку президента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко ціни на хліб та хлібобулочні вироби в Україні зростуть до кінця цього року. Про це повідомляє Главком, передає НСН.

Ціни на хліб підскочать до кінця року

За словами Юрія Дученко, подорожчання почнеться вже в жовтні і складе приблизно 5%. Згідно зі статистикою за липень цього року, середні ціни на найбільш популярні хлібобулочні вироби складають:

хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку – 41,9 грн (в Києві – 62,6 грн);

хліб житній, житньо-пшеничний – 36 грн (41,1 грн);

батон (500 г) – 22,4 грн (22,7 грн).

«Головними проблемами українських пекарів є з збереження високих цін на пшеницю 2-го класу, яка використовується для випікання хліба, а також недостатня її кількість на внутрішньому ринку. Наразі вже можна говорити, що до кінця сезону хлібопекарська галузь може недоотримати майже 1 млн тон пшениці 2-го класу», – підкреслив Дученко.

Експерт додав, що на ціну хліба і хлібобулочних виробів впливатиме подорожчання енергоносіїв та пального. Крім того, на сьогодні зарплати пекаріі низькі, тому вкрай важливе їх підвищення, що дозволить зберегти кадровий потенціал хлібопекарської галузі.

На думку Юрія Дученко, всі ці фактори стануть причиною для росту цін на хліб та хлібобулочні вироби в межах 5-10% до кінця року.

Раніше ми писали: Продукти, на яких не вийде зекономити: які ціни очікувати у жовтні