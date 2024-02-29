Погода в Україні в перший день весни буде сухою і теплою. Синоптикиня Наталка Діденко оприлюднила прогноз погоди на 1 березня, передає НСН.

Тепло до +19: якою буде погода в Україні в перший день весни

Як зазначила синоптикиня, температура повітря протягом 1 березня здебільшого коливатиметься в межах +7…+12 градусів:

“У західних областях +12…+19 градусів, у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській – місцями +7…+10 градусів”, – розповіла Діденко.

За прогнозом Діденко, 1 березня опадів в Україні не буде.

“Буде багато сонця”, – зазначила вона.

Вітер – південно-східний, помірний, на заході часом поривчастий, до сильного, попередила синоптик.

Погода 1 березня в Києві

У столиці перший день весни порадує теплом.

“У Києві весна розпочнеться з пташками, сонцем, свіжою прохолодною ніччю і теплим днем до +10 градусів”, – зазначила Діденко.

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