Чи підвищуватимуть тарифи на газ взимку – Нафтогаз

Голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів, чи зміняться тарифи на газ взимку 2023 року, передає НСН.

Чи підвищуватимуть тарифи на газ взимку

Ціни на газ цієї зими залишаться на тому ж рівні й складатимуть 7 гривень 96 копійок за кубометр для населення і 7 гривень 42 копійки – для підприємств теплокомуненерго.

«Ціни не збільшуються як для населення, так і для підприємств теплокомуненерго. В цьому відношенні не треба перейматися цим питанням. Але якщо говорити про розвиток енергетичної системи України, модернізацію, кроки вперед, то маємо дбати про питання, які стосуються все ж таки ринку енергії та впровадження ринкових механізмів», – зазначив високопосадовець.

Нинішні ціни, за якими українці споживають газ, є нижчими за ринкові, зауважив керівник правління «Нафтогазу».

«Це означає, що навіть ті споживачі, які мають можливість і мали б сплачувати повну ціну, все ж таки продовжують сплачувати низьку, регульовану ціну. Це не дає можливості розвиватися системі, стимулювати енергоефективність і заощаджувати енергію, електроенергію та газ. Тому ми десь стоїмо на місці в цьому плані», – наголосив Чернишов.

Раніше ми писали: Уникнути відключень електроенергії взимку буде практично неможливо – експерт