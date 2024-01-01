Станом на 28 грудня 2023 року свої річні пропозиції на перший місяць 2024 року оприлюднили 12 постачальників. Як різняться їхні цінники, про це йдеться в моніторингу ГазПравди. Передає НСН.

Тариф на газ з 1 січня: скільки коштуватиме кубометр

У порівнянні з попередніми місяцями ціни на блакитне паливо знову не зміняться. Залежно від компанії, вартість кубометра газу в січні коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн.

При цьому в 7 постачальників ціна кубометра нижча за 8 грн, ще в 5 – вища. Нагадаємо, що переважна більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу нині є клієнтами Газопостачальної компанії “Нафтогаз України”. Це 12,4 млн українських домогосподарств, що купують природний газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Наголошуємо: чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно. Тобто до кінця опалювального сезону газ точно не подорожчає.

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