У супермаркетах значно переписали цінники на картоплю: скільки тепер коштує

В Україні стрімко дорожчає картопля. Так, 28 грудня виробники продають свій товар за 14-18 грн/кг, тоді як наприкінці минулого тижня (18-24 грудня) ціни стартували від 12 грн/кг. Відповідно, незабаром вартість картоплі зросте і в супермаркетах – при тому, що вона вже збільшилась більш ніж на 10 грн/кг.

Про зростання цін повідомляє EastFruit. Зазначається: причиною цього є насамперед підвищений попит при обмеженій пропозиції. Передає НСН.

У супермаркетах значно переписали цінники на картоплю

“Підвищувальний ціновий тренд пов’язаний з помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції, оскільки поставки з необладнаних складів впали до мінімуму. Водночас попит на якісну картоплю продовжує збільшуватися”, – йдеться в повідомленні.

Інша ж причина, зазначається, полягає в тому, що деякі великі господарства стримують продаж якісної картоплі. Роблять вони це з розрахунку на подальше зростання цін – щоб потім продати свій продукт дорожче.

Які ціни в супермаркетах

У супермаркетах же ціни на картоплю вже значно зросли. Так, за даними “Мінфіну”, 28 грудня вони продають її в середньому по 22,15 грн/кг, що одразу більш ніж на 10 грн перевищує середню ціну листопада.

Загалом же великі торгові мережі продають картоплю по 20,9-22,9 грн/кг. Зокрема:

Metro – 22,9 грн/кг;

Auchan – 21,9 грн/кг;

Megamarket – 22,9 грн/кг;

Varus – 20,9 грн/кг.

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