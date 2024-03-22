Статусу “обмежено придатний” більше не існує: що буде, якщо не з’явитися на ВЛК

Статусу “обмежено придатний” більше не існує, за відповідний законопроєкт проголосував парламент. Тепер як тільки президент підпише документ, чоловіки з таким статусом мають пройти ВЛК.

Про це розповіла юристка Надія Шуляк, передає НСН.

“Законом не визначено санкції за неявку до ВЛК після спливу 9 місяців та не запропоновано внесення змін до КУПАП. Проте варто врахувати той факт, що за порушення статті 210-1 КУпАП (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) передбачена адміністративна відповідальність”, — сказала юристка.

Відтак, українці можуть отримати штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а посадові особи — від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також, за словами юристки, військовозобов’язаним може загрожувати кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Раніше ми писали: Пенсії та соцвиплати: хто може втратити допомогу з 1 квітня