За два роки повномасштабної війни з РФ до системи “Шлях” внесли кілька тисяч військовозобов’язаних чоловіків, частина з яких так і не повернулася додому. Реєстрацію осіб здійснювала низка громадських організацій та благодійних фондів, серед яких ГО, заснована нардепом від “Слуги народу” та фонд ексзаступника голови Волинської адміністрації.

Про це повідомляє “Українська Правда”, передає НСН.

Стало відомо, скільки втекло військовозобов’язаних через систему “Шлях”

У розпорядженні редакції опинився список військовозобов’язаних, які залишили країну у 2023 році, згідно з ним лише з Волинської області через “Шлях” виїхало майже 900 людей.

За словами журналістів, ця інформація дає можливість зрозуміти не лише кількість втікачів, а й хто саме залишив країну. Але найцікавіше — хто ж допоміг виїхати за кордон військовозобов’язаним.

За допомогою ГО “Волинський актив молоді” протягом року до системи “Шлях” потрапило понад тисяча військовозобов’язаних. Одним із її засновників, за даними YouControl, є народний депутат від партії “Слуга Народу” Валерій Стернійчук.

За даними розслідування, саме ця ГО вносила до системи помічників народного депутата і навіть тричі його самого. Також стало відомо, що вікова межа виїхавших чоловіків від 25 до 47 років. Сам Стернійчук у коментарі заявив, що давно − ще до моменту обрання нардепом − не має відношення до цієї організації, чому ці дані не відображені у YouControl, він не знає.

Ще один учасник схеми “подорожей в один кінець” Юрій Гупало заступник голови Волинської обласної державної адміністрації та власник благодійного фонду “Віримо в Україну”, який вніс у систему “Шлях” понад 1,5 тисячі осіб. За інформацією розслідування, він організовував втечу чоловіків призовного віку за кордон за $7 тисяч за особу.

Журналісти зазначили, що у них не має можливості перевірити через відповідні бази майже 900 втікачів зі списку, який опинився у розпорядженні редакції. Але це поки що.

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