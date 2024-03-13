Стало відомо, скільки українців не збираються повертатись на Батьківщину

За результатами опитування серед українських біженців за кордоном, зменшилася певна частка тих, хто впевнений у своєму поверненні до України, майже вдвічі у порівнянні з даними 2023 року. Про це в етері телемарафону повідомив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, передає НСН.

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“Зараз не дуже радісний результат опитування, яке ми провели серед біженців у грудні 2023 року та січні цього року. Ми бачимо, що частка тих, хто точно впевнений, що повернеться до України скоротилася до 26%. Проти 50% рік тому”, – сказав Вишлінський.

За його словами, це можна інтерпретувати по-різному. Наприклад, що половина опитаних передумала.

“А можна інтерпретувати, що частина насправді з тих, хто планував тоді повернутися вже повернулися (в Україну – ред.). Але насправді серед тих, хто там залишився очевидно збільшується частка тих, хто осідає”, – пояснив експерт.

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