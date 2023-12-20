Сполучені Штати виділили 150 мільйонів на цифровізацію України – посол США

У рамках вчорашнього заходу Diia Summit оголосили про виділення Сполученими Штатами Америки коштів на цифровізацію України. Мова йде про 150 мільйонів доларів, які підуть в тому числі й на розробку нових послуг у застосунку Дія. Пише 24 канал, передає НСН.

Сполучені Штати виділили 150 мільйонів на цифровізацію України

Про це оголосила пані-посол США в Україні Бріджит Брінк. Ці кошти прискорять цифровізацію, зроблять відбудову країни прозорою та допоможуть запустити ще більше цифрових проєктів, які протидіють корупції.

“За підтримки Штатів ми запускаємо багато корисних послуг та цифрових проєктів, які вже спростили життя українців і зробили державу прозорішою. США постійно виділяють гроші на цифровізацію, а Уряд України ефективно їх використовує і запускає революційні сервіси з антикорупційним ефектом”, – заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Поки що конкретних повідомлень про те, куди саме підуть ці кошти, немає. Команда Дії, як відомо, постійно працює над запуском різноманітних послуг, які виключають з процесу прийняття державних рішень особу чиновника, що своєю чергою унеможливлює корупцію. Тож гроші будуть використані для майбутніх оновлень та розробки нових функцій.

Дія їде в Еквадор

Ще однією важливою новиною є те, що за підтримки USAID Україна розширить експорт свого досвіду цифровізації на більшу кількість країн. Адміністраторка USAID Саманта Пауер анонсувала ще одну країну — Еквадор. До того ж перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами.

На основі Дії в Еквадорі розроблятимуть власний аналог держави у смартфоні, щоб зробити її прозорою та ефективною. Також Мінцифри почало комунікацію із Замбією та Колумбією про впровадження цифрових продуктів на базі Дії.

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