Співробітники ТЦК не мають права затримувати чоловіків та перевіряти документи – Лубінець

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець прокоментував випадки силового затримання чоловіків призовного віку працівниками ТЦК СП.

Заяву, присвячену цьому питанню, омбудсмен зробив в інтерв’ю NV, передає НСН.

Співробітники ТЦК не мають права затримувати чоловіків та перевіряти документи

Омбудсмен заявив, що у працівників ТЦК та СП немає повноважень перевіряти документи у людей та затримувати їх. Про це він сказав, відповідаючи на питання про найпоширеніші звернення щодо порушень з боку військкоматів.

“Основне питання, яке порушують громадяни України, – це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає”, – сказав Лубінець.

За словами омбудсмена, найбільше його обурив випадок, коли працівники ТЦК застосовували фізичну силу до громадян України. Потім його проінформували про відкрите кримінальне провадження.

Лубінець заявив, що до нього також звертаються через випадки, коли співробітники ТЦК забирали перехожих з вулиць у мікроавтобуси та відвозили. З його слів, таких історій багато, однак вони не є системними. Омбудсмен розповів, як реагує на такі скарги.

“Я відкриваю провадження і направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки. Потім я ставлю це питання на рівні керівництва, коли підтверджується інформація щодо зловживання правами працівниками ТЦК”, – зауважив він.

Як пояснив Лубінець, це робиться для того, щоб щодо таких співробітників військкоматів відкривалися дисциплінарні провадження, а вище керівництво ухвалювало рішення щодо покарання своїх підлеглих.

Раніше ми писали: Надто багато українських чоловіків призовного віку гуляють по Європі, їх слід повернути – Ходжес