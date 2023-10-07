7 жовтня в Україні стане ще холодніше. Температура знизиться в більшості областей країни. Також по півночі України і північному сході пройдуть дощі. Місцями опади будуть сильними. Про це пише Уніан, передає НСН.

Сьогодні в Україні стане ще холодніше: в окремих районах пройдуть дощі

Найхолодніше буде на північному сході, де вдень стовпчики термометрів покажуть лише +12°…+13°, а найтепліше – на півдні.

На заході країни опади 7 жовтня очікуються у Волинській області. Хмарність стане більшою, а температура протягом дня очікується від +17° у Львівській області до +23 – у Чернівецькій.

На жителів півночі України чекає переважно похмура погода з дощами. Лише в Чернігівській області очікується невелика хмарність. Найхолодніше тут буде в Сумській області, де температура знизиться до +12°. Найтепліше буде в на Житомирщині, + 18°.

На сході країни сьогодні також місцями пройдуть дощі. У Харкові похолоднішає до +13°, а на решті території буде близько +17°.

У центральній частині України термометри покажуть +17°…+22°. У Полтавській та Черкаській областях очікуються дощі.

На півдні України традиційно буде найтепліше. Тут впродовж дня очікується від +19° до +23°, без опадів.

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