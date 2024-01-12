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Погода

Сніг та -20 градусів: де не буде опадів в Україні завтра – Укргідрометцентр

Сніг та -20 градусів

Завтра, 13 січня, погода в Україні погіршиться – очікуються сніг, хуртовини та мороз до 20°. Правда, в деяких регіонах обійдеться без опадів. Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає НСН.

Сніг та -20 градусів: де не буде опадів в Україні завтра

“Сніг, лише у східних вночі і в південних областях без опадів”, – розповіли синоптики.

На дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, на заході країни місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Завтра вдарить мороз

Температура у східних, північно-східних областях та в Карпатах вночі 15-20°, вдень 9-14° морозу; у західних та більшості південних областей вночі 7-12°, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі 10-15°, вдень 3-8° морозу.

Сніг та -20 градусів

Погода в Україні в неділю

Раніше синоптик Наталка Діденко раніше попереджала про два піки морозної погоди в Україні – 9 та 13 січня. У зв’язку з цим погода в Україні на вихідних, 13 та 14 січня, погіршиться. Зокрема по всій країні посилиться мороз.

Раніше ми писали: Бумеранг працює, росіяни замерзають в темряві: як зимовий армагеддон в РФ став можливим 

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