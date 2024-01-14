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Війна

Смертність серед українців в окупації зростає з вини росіян: у Центрі нацспротиву назвали причину

Смертність серед українців в окупації зростає

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області спостерігається нестача медичного персоналу, через що туди привозять працівників із росії. Проте насамперед там лікують росіян, а тому смертність серед українців зростає.

Як повідомляє Центр національного спротиву, наразі туди прибула група медиків з Карелії, зокрема це анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД та терапевти. Передає НСН.

Смертність серед українців в окупації зростає з вини росіян

“Через брак кадрів на СОТ окупанти продовжують завозити медичні бригади з території росії. Це відбувається на ротаційній основі з виплатами премії для учасників незаконного відрядження”, — йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що якість та доступність медпослуг для місцевих жителів залишаються на низькому рівні, а пріоритет в обслуговуванні надається російським військовим та іншим громадянам країни-окупанта, які незаконно перебувають у Запорізькій області.

“Тому у тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на тлі загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення значно зростає”, — додали в ЦНС.

При цьому там зазначають, що український опір отримав інформацію про всіх членів медичних груп, які прибули в Україну з росії, а кожен, хто обмежив право українців на отримання медичної допомоги, буде неодмінно покараний.

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