Скільки мешканців окупованого Криму мобілізувала РФ – Ташева

Кримськотатарська правозахисниця, постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в інтерв’ю “Дрон. Медіа” розповіла, скільки жителів захопленого Криму мобілізували до армії РФ. Передає НСН.

Скільки мешканців окупованого Криму мобілізувала РФ

Відомо, що з 2022 року до армії країни-агресора призвали десятки тисяч людей.

“Ми намагаємося стежити через додаткові джерела. Наприклад, це виділення земельних ділянок тим, хто пішов на контрактну службу. Або за кількістю похоронів. Складно сказати однозначно, але це десятки тисяч людей, мобілізованих за весь період повномасштабного вторгнення, але далеко не про всіх відомо”, – сказала Ташева.

Вона додала, що з 2014 року в Криму на термінову службу було призвано близько 40 тисяч осіб, що є порушенням Женевської конвенції.

“Це однозначно порушення міжнародного гуманітарного права, це є злочином. Оскільки держава-окупант не має права призивати до своїх збройних сил громадян, які живуть на даній території – це порушення Женевської конвенції”, – наголосила постпред президента.

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