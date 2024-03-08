Скільки жінок служать у ЗСУ станом на 2024 рік – статистика

На каналі Military Media Center, що координується Міністерством оборони розповіли, скільки жінок служать у ЗСУ станом на 2024 рік. Передає НСН.

Скільки жінок служать у ЗСУ станом на 2024 рік

Станом на січень 2024 року в українській армії служить 45 587 військовослужбовиць. Чисельність жінок у Збройних силах України продовжує збільшуватися.

“Станом на січень 2024 року в українській армії служить 45 587 військовослужбовиць. Це на 2108 осіб більше, ніж у жовтні 2023 року”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з них 13 487 мають статус учасника бойових дій.

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