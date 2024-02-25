Скільки українці платитимуть за світло з 1 березня – Міненерго

З початку березня українці можуть очікувати ряд змін у різних сферах, проте принаймні тариф на електроенергію залишиться незмінним. Питання підвищення тарифів на електроенергію наразі не обговорюється.

Про це заявив очільник Міненерго Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, передає НСН.

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“Справді до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня”, — зазначив Галущенко.

Голова Міненерго додав, що лише у квітні влада можливо перегляне ситуацію, проте зараз “немає ані проєктів, ані розрахунків”. Що стосується Національної комісії (НКРЕКП) то тут також “нічого не рухається в напрямку підвищення тарифів”.

Наразі тариф на електроенергію такий самий, що й у попередні місяці – 2,64 грн за кіловат-годину без урахування обсягу споживання. Залишиться він таким і у квітні.

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