Україна цього року почне будівництво 4-х реакторів, щоб компенсувати електроенергію ЗАЕС. Про це з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка повідомляє Reuters, передає НСН.

Україна розраховує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів цього літа чи осені, заявив у четвер міністр енергетики Герман Галущенко, оскільки країна прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією..

Два блоки, які включають реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, тоді як інші два використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

Усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України, додав Галущенко.

Щоб компенсувати електроенергію ЗАЕС

Графік є більш агресивним, ніж раніше окреслював Київ, який говорив про початок робіт через деякий час у 2024 році і не уточнював, що всі чотири реактори можуть бути розроблені одночасно.

Думаю, влітку-восени (розпочнемо будівництво), – сказав Галущенко в інтерв’ю Reuters. – Нам потрібні корпуси, – додав він, маючи на увазі корпуси реакторів, які доведеться імпортувати. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки.

Будівництво 3-го і 4-го реакторів Хмельницького почалося в 1980-х роках, але було заморожено.

З моменту здобуття незалежності від Радянського Союзу в 1991 році Україна побудувала три нові атомні реактори – по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС.

Сьогодні три АЕС на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії, але Київ хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС, найбільшої АЕС у Європі.

Росія отримала контроль над об’єктом після початку повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року, а його шість ядерних реакторів зараз простоюють.

3-м і 4-м (Хмельницький блоки) ми хочемо компенсувати Запорізький, і зараз ми ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів, які ми хочемо взяти, – сказав Галущенко.

Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, що минуло б 2,5 роки, і ми б мали в роботі третій реактор, – сказав Галущенко

Паралельно з будівництвом радянських блоків ВВЕР-1000 Україна хоче розпочати підготовчі роботи для розміщення двох сучасних західних блоків АП-1000, також у Хмельницькому.

Нам потрібно ухвалити закони, і у нас є проекти законів по 3-му, 4-му, 5-му і 6-му блоку. Це ВВЕР-1000, а 5-й і 6-й ми хочемо будувати типу АП. Це паралельний процес., – сказав Галущенко

У грудні НАЕК “Енергоатом” і Westinghouse підписали угоду про закупівлю обладнання для 5-го енергоблоку Хмельницької АЕС.

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