Скільки танків росія може постачати на фронт щомісяця – майор запасу НГУ

Росіяни продовжують тиснути на певних ділянках фронту, однак здебільшого за рахунок особового складу, в той час як техніку бережуть. Про це розповів в ефірі “Еспресо” майор запасу НГУ Олексій Гетьман, передає НСН.

Скільки танків росія може постачати на фронт щомісяця

“Суттєво прорватись на окремих ділянках фронту росіяни сьогодні не можуть. Втім, потужно тиснути вони все ж спроможні. До прикладу, під Бахмутом росіяни зосередили понад 80 тис. особового складу і продовжують посилювати угруповання”, – розповів він.

Гетьман зазначив, що на інших ділянках фронту окупанти теж накопичують живу силу, при цьому техніку бережуть.

“Техніку вони бережуть краще й намагаються не зосереджувати в одному місці великої кількості техніки. До того ж тих самих танків вони можуть постачати лише 75 одиниць на місяць”, – розповів Гетьман.

За його словами, росіяни з усіх сил намагаються показати якісь переможні результати до виборів президента у березні

“Всі ці заяви про масовані наступальні дії не мають під собою військового підґрунтя. Це більше політичні заяви. Адже всі ми знаємо, що у березні в росії пройдуть президентські вибори. Тому їм потрібен хоч якийсь переможний результат показати до цих виборів. Або ж, якщо не вдасться щось захопити, то хоча б вигадати якусь перемогу для російського населення”, – додав він.

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