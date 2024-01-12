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“Вибори путіна”: у ГУР розповіли про плани росії на найближчі місяці

плани росії на найближчі місяці

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів про плани росії на найближчі місяці у зв’язку з виборами президента країни у березні. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо російського угруповання в Україні та планів росії на найближчі кілька місяців, передає НСН.

“Вибори путіна”: у ГУР розповіли про плани росії на найближчі місяці

Так, на запитання щодо інформації розвідки про те, що росіяни на окупованих територіях України тримають 462 тис. своїх військовослужбовців, і тут ідеться про самі лише сухопутні війська, і чи вистачає ворогу цього контингенту для реалізації своїх завдань, чи питання мобілізації в Росії знову буде актуальним після виборів президента, Юсов зауважив, що в цілому показники понад 450 тис. – це не нова інформація.

“Вже довший період вороже угруповання підтримується саме в цих межах. Плюс компоненти “Росгвардії”, спецслужби, інші складові. І це означає, що для повномасштабних наступальних операцій на зразок початку повномасштабного вторгнення цього ворогу не достатньо, попри те, що це угруповання в понад вдвічі більше ніж на початку повномасштабного вторгнення”, – сказав він.

Речник ГУР зазначив, що мобілізаційні заходи в росії тривають.

“І після виборів путіна цілком імовірно, що актуалізується питання і публічної, а не лише прихованої мобілізаційної кампанії”, – сказав Юсов.

Також на уточнення, чи у ці 462 тис. враховані підрозділи “Шторм-Z”, якими росіяни зараз “завалюють” на Авдіївському та Бахмутському напрямках, він зауважив, що там враховані різного роду угруповання, включно і зі “Шторм-Z”, і з іншими так званими приватними військовими кампаніями.

Крім того, на запитання щодо планів росії на найближчі кілька місяців, зокрема в контексті виборів, та на чому концентруватимуться у зв’язку з цим російські війська та російська пропаганда, Юсов зазначив, що “рашистській пропаганді реальність не дуже значима”.

“Якщо немає реальних здобутків, а їх немає на полі бою, то будуть вигадані уявні, реалізовані чергові інформаційно-психологічні операції проти України, оголошені неіснуючі перемоги. Це те, що російська пропаганда буде робити обов’язково і вже робить, готуючись до виборів путіна”, – сказав він.

Говорячи про поле бою, то там, додав Юсов, ворог продовжить окремі операції з наступу на окремих ділянках фронту.

“Ми бачимо на українському сході загострення, які тривають, і активну дію також і українських Сил безпеки і оборони. Тут і військове, і політичне керівництво поінформовані і готуються до різних сценаріїв”, – додав речник.

Так, зазначив Юсов, разом з інформаційною компонентою, з пропагандою ворог до березня намагатиметься “максимально активну позицію займати”.

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