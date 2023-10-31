Що робити, якщо ви втратили закордонний паспорт не в Україні: інструкція

Алгоритм дій у випадку, якщо втратили закордонний паспорт за межами України, практтично не відрізняється від того, що діє в її межах. Але все ж таки є свої нюанси. Про це повідомляє Урядовий портал, передає НСН.

Що робити, якщо ви втратили закордонний паспорт не в Україні

“Як і в Україні, так і закордоном необхідно негайно звернутись до найближчого відділення поліції. Там скласти заяву про втрату паспортного документа”, – йдеться в повідомленні.

Після прийому заяви правоохоронці мають видати копію протоколу або довідку про тимчасову відсутність закордонного паспорта.

“Уже із цією довідкою необхідно звернутися до найближчої дипломатичної чи консульської установи України для оформлення нового закордонного паспорта”, – зазначають на порталі.

Після повернення додому потрібно звернутися до Міграційної служби, аби повідомити про втрату документа та оформити новий.

Термін та вартість виготовлення нового паспорта

Оформлення звичайного закордонного паспорта проводиться протягом 20 діб, а його вартість становить 733 гривні. Можна також замовити терміновий документ. Тоді термін виготовлення складає до 7 діб, а вартість – 1085 гривень.

Також при обміні втраченого чи пошкодженого паспорта додатково сплачується державне мито – 34 гривні.

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