5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
CуспільствоSoc

Перевірити, чи готовий закордонний паспорт можна онлайн – інструкція

Журналіст
Перевірити, чи готовий закордонний паспорт можна онлайн інструкція
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Перевірити, чи готовий закордонний паспорт можна онлайн. Це можна зробити на сайті Державної міграційної служби України

Про це повідомляє НСН з посиланням на ДМСУ.

Інструкція, як перевірити, чи готовий закордонний паспорт:

  • Зайдіть на офіційний сайт Державної міграційної служби.
  • У розділі “Сервіси” оберіть вкладку “Перевірка стану оформлення документів”.
  • Заповніть форму: у першому пункті оберіть “Паспорт громадянина України для виїзду за кордон”.
  • Далі оберіть, для кого оформлювався паспорт – для дорослого чи для дитини.

Перевірити, чи готовий закордонний паспорт можна онлайн

Перевірити, чи готовий закордонний паспорт можна онлайн інструкція

  • Після цього потрібно ввести серію та номер документа. Очікуйте інформацію про те, чи готовий документ.

95 2

74 3

53 4

39 5

Ще новини України: В Україні шлюби перевірятимуть на фіктивність – навіщо це робитимуть

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×