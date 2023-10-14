Перевірити, чи готовий закордонний паспорт можна онлайн – інструкція

Перевірити, чи готовий закордонний паспорт можна онлайн. Це можна зробити на сайті Державної міграційної служби України
Про це повідомляє НСН з посиланням на ДМСУ.
Інструкція, як перевірити, чи готовий закордонний паспорт:
- Зайдіть на офіційний сайт Державної міграційної служби.
- У розділі “Сервіси” оберіть вкладку “Перевірка стану оформлення документів”.
- Заповніть форму: у першому пункті оберіть “Паспорт громадянина України для виїзду за кордон”.
- Далі оберіть, для кого оформлювався паспорт – для дорослого чи для дитини.
Перевірити, чи готовий закордонний паспорт можна онлайн
- Після цього потрібно ввести серію та номер документа. Очікуйте інформацію про те, чи готовий документ.
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