В Україні шлюби перевірятимуть на фіктивність – навіщо це робитимуть

В Україні шлюби перевірятимуть на фіктивність. Державна міграційна служба України наразі розробляє алгоритми перевірки.

Про це повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко в інтерв’ю виданню Цензор.нет, передає НСН.

За її словами, перевірки допоможуть уникнути схем з отриманням іноземцями громадянства.

Як розповіла очільниця ДМСУ, службі відомо про випадки, коли іноземці використовують фіктивні шлюби в Україні як одну зі схем для отримання громадянства. Науменко каже, що ДМСУ бореться з цим.

«Ми постійно працюємо з Мін’юстом, доводимо їм, що потрібно більш жорстко підходити до шлюбів іноземців. Однак їхня позиція така, що йдеться про права людини, і якщо навіть різниця у віці в 40 років, це ж кохання, тому змінювати вони нічого не планують», пояснила Науменко.

Тому ДМСУ пішло іншим шляхом. Так, співробітники міграційної служби врахували досвід інших країн Європи та розробили законопроєкт, який парламент ухвалив улітку цього року.

«Ми зробили запобіжники для так званого “фіктивного шлюбу”, і ми розробляємо зараз процедури перевірки. Яка наша філософія? Ти уклав шлюб — ти маєш на це право. Але це ще не підстава отримати дозвіл на проживання в Україні», наголосила чиновниця.

Для того, щоб отримати дозвіл на проживання, іноземець має також пройти співбесіди з міграційною службою, довести, що в нього з дружиною є спільний побут, спільна історія стосунків, і він планує довго жити в шлюбі.

«Тобто треба чіткі й зрозумілі процедури, щоб не було маніпуляцій і зловживань жодною зі сторін», зазначила очільниця ДМСУ.

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