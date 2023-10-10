Деякі споживачі при установці двозонного лічильника на світло розраховують на те, що прилад автоматично передаватиме показання світла. Насправді, є “розумні” лічильники, але не варто їх плутати зі звичайними. Про це повідомляє YASNO, передає НСН.

Що робити, щоб лічильник сам передавав показання світла – YASNO

«Розумним» лічильником називають прилад обліку, який є частиною автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). Він автоматично передає показання, а також інформацію про аварії, перевантаження мережі, втрати, несправність приладу тощо. Якщо оператор системи розподілу замінює звичайні лічильники на «розумні» у багатоквартирному будинку, то АСКОЕ встановлюється одночасно для усіх мешканців.

«Розумний» лічильник може бути як однозонним, який рівно фіксує використані кВт∙години протягом усього періоду споживання, так і двозонним. Двозонний лічильник фіксує спожиту електроенергію за періодами часу (вдень та вночі). Нічний тариф для власників двозонних лічильників діє з 23:00 до 07:00 і коштує двоє дешевше, ніж денний тариф.

“Якщо двозонний лічильник не має модуля АСКОЕ і не підключений до такої системи, він автоматично не передає показання. Тому клієнтам потрібно щомісяця робити це самостійно. При цьому важливо повідомляти показання окремо для тарифної зони “день” та тарифної зони “ніч”, що відображаються на екрані пристрою”, — нагадали в YASNO.

Передавати показання лічильника за світло можна декількома способами: через Особистий кабінет, мобільні програми, роботів у Viber або Telegram, по телефону контакт-центру або на сайті оператора. Робити це потрібно за два дні до закінчення минулого місяця, а крайній термін – до 2 числа нового місяця.

Передавати показання можна як оператору системи розподілу, так і через сервіси постачальника YASNO: Особистий кабінет, мобільний додаток, viber чи telegram бот, сайт або за телефоном контакт-центру. Робити це потрібно за два дні до кінця місяця до 2 числа наступного.

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