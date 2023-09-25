Як платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно знати

Українці можуть платити за електроенергію за спеціальним тарифом і заощаджувати на комунальних платежах. Для цього необхідно встановити двозонний лічильник електроенергії. Про це повідомила компанія-постачальник YASNO, передає НСН.

Як платити за електроенергію вдвічі менше

Двозонний лічильник може скоротити рахунки за електроенергію майже вдвічі. На відміну від звичайних лічильників, вони фіксують не лише кількість використаних кіловат, а й час її споживання за двома зонами. Тому власники двозонних лічильників платять менше за електроенергію, використану в ночі.

Денний і нічний тарифи на електрику

Вдень лічильник рахує спожиту електроенергію за звичайним тарифом — 2,64 грн, вночі вдвічі нижче — 1,32 грн.

«День» – час із 7:00 до 23:00;

«Ніч» – час із 23:00 до 7:00.

Як зафіксувати показання двозонного лічильника

Дані на екрані лічильника відображаються послідовно з інтервалом 10 секунд:

показання за тарифом «день» (з 7:00 до 23:00),

показання за тарифом «ніч» (з 23:00 до 7:00),

загальний обсяг спожитої електроенергії.

Як не сплутати зони, показання «день» і «ніч» компанія YASNO розповіла на своєму сайті.

Як вибрати та встановити двозонний лічильник

Двозонний лічильник встановлюється оператором системи розподілу електроенергії. Для цього необхідно подати заявку на встановлення і переконатися, що за вашим особовим рахунком немає заборгованості.

Уже в наступній платіжці нарахування буде з нічним тарифом. В особистому кабінеті інформація оновиться десь через 10 днів.

Як економити з двозонним лічильников

Щоб ефективно використовувати двозонний лічильник, перегляньте свій домашній графік ввімкнення приладів, які потребують електроенергії. Щоб заощадити, вмикайте енергоємні прилади, які працюють в автономному режимі, після 23:00, наприклад пральну або посудомийну машини, а також електричні водонагрівачі.

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