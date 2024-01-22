СБУ затримала тіктокера з Одеси за співпрацю з росіянами (фото, відео)

В Одесі затримали місцевого блогера Євгена Левченко, який розмістив у власному ТікТок скандальне проросійське відео. У ньому він виправдовував повітряну атаку РФ на Харків 2 січня.

Про це повідомляє Служба Безпеки України у своєму Telegram. передає НСН.

СБУ затримала тіктокера з Одеси за співпрацю з росіянами

Тоді окупанти вдарили по місту російськими ракетами типу “Іскандер”, що призвело до великої кількості загиблих та поранених місцевих жителів.

Горе-блогера не зупинив цей факт, і він намагався на усю свою 12-тисячну аудиторію “відбілити” злочині дії російської федерації.

Левченко запевняв, що росія не б’є по цивільному населенню, що це все фейки України. Адже насправді постраждали лише військові.

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