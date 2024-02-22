Росіяни посилюють репресії проти кримських татар – Лубінець

РФ посилює репресії проти кримських татар. Як заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, це відбувається напередодні десятих роковин окупації українського півострова. Передає НСН.

Росіяни посилюють репресії проти кримських татар

Російські терористичні сили одягнені у маски, проникли у будинок в Джанкої, де проживає разом із сім’єю Лутфіє Зудієва – журналістка, правозахисниця та активістка громадського об’єднання “Кримська солідарність”.

Її відвезли у незаконний “Центр протидії екстремізму” в місті Акмесджит. Згодом Зудієву відпустили, однак на неї склали два адміністративні протоколи нібито за “зловживання свободою масової інформації”.

Омбудсмен зазначив, що чергові обшуки в Криму є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, які забороняють поширювати кримінальне законодавство держави-окупанта на захоплену територію

“Укотре закликаю міжнародну спільноту рішуче засудити протиправні дії росії, посилити тиск, задля припинення грубих порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму та негайного і безумовного звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України”, — наголосив Лубінець.

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