Росіяни хочуть повністю припинити надавати медпослуги українцям в окупації – подробиці

На тимчасово окупованих територіях з 1 січня російські окупанти не надаватимуть медичні послуги українцям без паспортів РФ. “Проєкт” вже стартував у Старобільську на Луганщині. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

Росіяни хочуть повністю припинити надавати медпослуги українцям в окупації

“Такий “пілотний проєкт” вже стартував у Старобільську на Луганщині, де українцям не надають медичні послуги без російського паспорта, а в аптеках не видають ліки по соціальних програмах”, — заявили в ЦНС.

Там додали, що таким чином ворог проводить свідому політику геноциду з метою знищення українців.

“Центр національного спротиву зауважує, що Рух Опору вже працює над притягненням до відповідальності всіх, хто дотичний до цього процес. Взяти участь в цьому процесі може кожен та повідомити про колаборанта”, — додали у Центрі.

До слова, російські окупанти продовжують примусово видавати паспорти жителям окупованої Луганської області. Таким чином, вони морально тиснуть на українців та змушують їх отримувати громадянство РФ.

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