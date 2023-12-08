Росіяни збираються визнати Азовське море внутрішнім морем РФ: деталі

Росіяни хочуть “перетворити” Азовське море на внутрішнє море росії. Про це під час брифінгу в Медіацентрі ОВА сказав начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, передає НСН із посиланням на Укрінформ.

Росіяни збираються визнати Азовське море внутрішнім морем РФ

“Росіяни готують проєкт щодо зміни статусу Азовського моря. Окупанти планують на законодавчому рівні визначити Азовське море як внутрішнє море росії. Зміна статусу водойми за задумом окупантів має нівелювати дію міжнародного права на цій території”, – сказав Малашко.

Крім того, за його словами, на тимчасово окупованій території Запорізької області загарбники продовжують самовільно захоплювати житло та майно людей, які виїхали.

Начальник ОВА також додав, що в полоні росіян наразі перебуває понад 600 мешканців області, серед яких є і діти.

“Є тенденція, коли наших військових засуджують і відправляють навіть до Сибіру. Це порушення будь-яких міжнародних конвенцій”, – наголосив Малашко.

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