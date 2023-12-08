РФ могла шпигувати за Україною через камери спостереження: у МВС вже відреагували

РФ могла шпигувати за Україною через камери спостереження з програмним забезпеченням від російського виробника TRASSIR/DSSL. Вони могли роками передавати інформацію на сервери, які розташовані у росії, до них був доступ у ФСБ.

Про це йдеться у розслідуванні програми “Схеми” на “Радіо Свобода”. Проте у МВС України вже встигли заявити, що перевірять цю інформацію. Передає НСН.

РФ могла шпигувати за Україною через камери спостереження

“Схеми” вказали, що камери з програмним забезпеченням TRASSIR упродовж останніх двох десятиліть масово закуповували й встановлювали державні підприємства України. Зокрема ЧАЕС та Адміністрація морських портів. Купували такі камери й пересічні українці для своїх приватних осель, а також приватний бізнес.

Використання цих камер Україна обмежила тільки 27 лютого 2022 року. Тоді спеціальна комісія при Держспецзв’язку схвалила рішення, згідно з яким всі українські інтернет-провайдери мали заблокувати доступ до десятків мільйонів IP-адрес рф, зокрема серверів компанії TRASSIR.

“Але й досі, увімкнувши VPN (сервіс з підміни IP-адреси), користувачі мають можливість користуватись цим російським софтом – відправляючи таким чином весь відеопотік на сервери у Москві, що підтвердив експеримент, – йдеться в розслідуванні “Схем”.

Бренд TRASSIR належить російській компаній DSSL, яка працює в Україні щонайменше 20 років. Одним із її ключових постачальників є фірма “Трассір ЄС”, там заявили, що розірвали угоду щодо використання ПЗ TRASSIR у квітні 2023 року.

“Схеми” також звернулись до державних органів, які мали б контролювати розповсюдження російського софту в Україні та завчасно попередити про ризики під час використання ПЗ TRASSIR. В СБУ заявили, що звертали на цей софт увагу ще у 2020 році. Тоді Львівська ОДА оголосила тендер на закупівлю камер з російським софтом, а спецслужба попередила, що програмне забезпечення дозволяє розпізнавати номерні знаки авто, залізничні номери потягів, обличчя водіїв, пасажирів. А це росіяни могли використати для отримання інформації про пересування військової техніки залізничним транспортом та загальними автошляхами. Тендер скасували.

Проте на ситуацію з використанням TRASSIR на всій території України це майже не вплинуло. А у травні 2022 року, вже у розпал повномасштабної війни, Держспецзв’язку попередило “органи сектору безпеки та оборони” про те, що “компанія TRASSIR/DSSL співпрацює з федеральними міністерствами та службами сектору безпеки рф”.

“Наразі залишається й інший ризик: TRASSIR може повернутися на ринок України під виглядом закордонного продукту, зокрема AziGuard румунської компанії AziTrend. Це румунське ПЗ, але судячи з рекламних роликів компанії, складається зі софту TRASSIR. Український постачальник “ТРАССІР ЄС”, як повідомила його керівниця, вже з ними співпрацює”, – попередили “Схеми”.

Як відреагували у МВС

В ефірі телемарафону голова МВС Ігор Клименко запевнив, що інформація не могла потрапити на будь-який сервер іншої країни.

“Якщо ми говоримо про камери, які знаходяться у нас на дорогах, то вони тільки фотографують автомобіль і більше ніякої інформації вони не можуть передавати.Система комплексного захисту інформації є досить надійною. Інша справа, що та інформація, яка була висвітлена в журналістському розслідуванні, звичайно, потребує ретельного дослідження та вивчення. В тому числі цим буде займатися і МВС”, — сказав міністр.

Він зауважив, що дуже багато камер мали азійське походження, тобто гіпотетично вони дійсно могли передавати інформацію.

“І це питання не тільки до спецслужб, а й до комунальних служб, які встановлювали ці камери і якими, в тому числі, користується і МВС. Тому, я думаю, що попереду дуже велика робота, щоб перевірити цю інформацію. Ще раз подивитися на цю проблему і спробувати дати відповідь. Найближчим часом ми дамо спільну відповідь щодо подальшого технічного захисту інформації, зокрема й з відеокамер”, — додав міністр.

Раніше ми писали: Витрати на війну – скільки тратить Україна, а скільки Росія